En nuestro particular recorrido por los géneros cinematográficos y literarios hemos pensado que es momento de reírse un rato. Esta vez nos adentramos en el territorio de la comedia.

Definir el humor es una de las cosas más difíciles que jamás se han hecho. Lo han intentado todos los filósofos, desde Platón hasta Lipvetsky y se han vertido toda clase teorías sobre su función, pero todavía no se tiene claro para qué sirve exactamente la risa. En la literatura pasa un poco lo mismo: hay muchas teorías sobre la función del humor, pero es indiscutible que ha acabado convirtiéndose en una especie de arma defensiva contra un mundo que no comprendemos. En ese sentido, tenemos escenas típicas en la historia de la literatura, como la de Kurt Vonnegut carcajeándose cuando, un día de febrero, se encuentra bajo las bombas aliadas en Dresde, o tenemos frases memorables que definen el humor en la política como la de Billy Wilder, que decía que, ‘si quieres decir la verdad, tienes que ser muy divertido o la gente te matará’. Carme Riera dijo que sólo existen dos temas sobre los que no se puede bromear: la calvicie y el nacionalismo. Dice que un calvo se enfadará tanto como un nacionalista si bromeas sobre su condición.

Nos acompaña uno de los autores españoles que mejor ha usado el humor como herramienta: Antonio Orejudo.

