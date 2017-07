Andrés Iniesta: "No creo que 200 millones sean más beneficiosos que Neymar para el Barça"

Oír a Andrés Iniesta y Luis Suárez siempre es interesante, sobre todo cuando lo hacen en la previa del primer clásico de la temporada y está el Caso Neymar en pleno apogeo mediático.

"Es un partido atípico, por el hecho de ser amistoso, de ser pretemporada, pero forma parte de la preparación, es un partido muy bonito y especial. Estar en Miami, con las aficiones de cada equipo también es genial, espero un gran espectáculo aunque sea un amistoso, ponernos las pilas. No creo que 200 millones sean más beneficiosos que Neymar para el Barça", comentó el capitán del Barça.

"Hubo un incidente, forma parte del entrenamiento, pero por la situación que tiene Neymar en la mesa tiene mucha más trascendencia. Para la gente que estamos dentro, sabemos que no es habitual pero puede pasar. Ojalá la situación de Neymar fuese otra, pero hay una única vía que es que Neymar se pronuncie, es una cuestión personal. El grupo quiere que siga, es una pieza fundamental, que todo el ruido se acabe, queremos tranquilidad".

"Está claro que cuanto antes se aclare la situación mejor será para Neymar y para nosotros. Debemos apoyar la decisión que tome y ya le tocará decir su decisión" dijo Luis Suárez al ser preguntado por el futuro de Neymar.

"Estos partidos valen para coger la forma, no se pueden jugar los 90 minutos. Es especial, pero no quita que es un amistoso. No hemos hablado de la gestión de minutos con Valverde, el cuerpo técnico lo sabrá perfectamente".

"Nosotros no vamos a dejar los gestos y cariños que tenemos con él, sería una lástima que no continuase en el Barça, él ya sabe lo que pienso sobre la situación. Quiero lo mejor para él, quiero que esté feliz y contento", analizó el uruguayo.

