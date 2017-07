El alma de Terminator cumple 70 años

1. Su nombre completo es Arnold Alois Schwarzenegger.

2. Nació en Austria, en el municipio de Thal o Thal bei Graz, suburbio de Graz, en el estado de Estiria, de poco más de 2.000 habitantes.

3. Su padre, Gustav Schwarzenegger, quería que siguiera sus pasos y fuese policía.

4. Su madre, Aurelia Jadrny, que estudiara formación profesional.

5. Su hermano Meinhard murió en un accidente de tráfico en 1971.

6. Schwarzenegger tiene cinco hijos.

7. Tuvo cuatro hijos con su exesposa, la periodista Maria Shriver.

8. Shriver es sobrina del expresidente Kennedy.

9. La pareja se rompió en 2011 por una infidelidad de Schwarzenegger con una antigua empleada del hogar, con quien también tuvo un hijo. Ese es el quinto.

10. Schwarzenegger hizo el servicio militar en 1965.

11. La primera película que recuerda haber visto fue una de John Wayne.

12. Empezó a dedicarse al fisioculturismo a los 14 años.

13. A los 20 años ya era un destacado culturista de competición.

14. En aquella etapa, fue apodado como el Roble austríaco y el Roble de Estiria.

15. Fue entonces cuando se convirtió en la persona más joven en ganar el título de Míster Universo.

16. Ganó cinco en total.

17. Además, obtuvo siete títulos Míster Olympia.

18. Emigró a Estados Unidos en 1968.

19. Allí estudió en la Universidad de Wisconsin.

20. Se graduó en Negocios y Economía Internacional en 1979.

21. En su primer trabajo cinematográfico, Hercules en Nueva York, utilizó el pseudónimo Arnold Strong (1969).

22. Le decían que jamás triunfaría en el cine por su fuerte acento extranjero y su apellido impronunciable. Unos gurús...

23. Schwarzenegger anunció su retirada del culturismo profesional en 1975.

24. En 1977 ganó su primer Globo de Oro por su papel en Stay Hungry, protagonizada por Sally Field.

25. Su primer taquillazo fue en 1982 con Conan el Bárbaro.

26. Con 13 años, Jorge Sanz interpretó el papel de joven Conan.

27. Aunque ya estaba retirado, ganó el galardón de Míster Olympia una vez más, en 1980, gracias al entrenamiento para esta película.

28. El papel de su vida llegó dos años después, con el thriller de ciencia-ficción The Terminator, dirigida por James Cameron.

29. En la saga Terminator ha interpretado indistintamente los papeles de héroe y villano.

30. En repetidas ocasiones, la última esta misma semana, Cameron ha insinuado la idea de recuperar la saga Terminator con otra trilogía.

31. En Terminator Salvation apareció su cara digitalizada sobre el cuerpo del culturista Roland Kickinger.

32. En Terminator Génesis también apareció su cara digitalizada de joven del T-800 original de la película The Terminator sobre el cuerpo de Aaron V. Williamson.

33. No todo han sido éxitos: en 1984 protagonizó Red Sonja, un fracaso en taquilla que también rechazó la crítica.

34. El resto de la década de los 80, cinco películas de acción catapultaron de manera definitiva su carrera como estrella de Hollywood:

35. Commando (1985).

36. En Commando, Schwarzenegger acaba con la vida de más de 140 personas, la inmensa mayoría en cuatro minutos de metraje. Es una de las películas más sangrientas de todos los tiempos.

37. Raw Deal (1986), titulada Ejecutor en España.

38. The Running Man (1987), que recibió el nombre de Perseguido en nuestro país.

39. Perseguido es una distopía que tendría lugar... justo ahora. En 2017, la sociedad se ha convertido en un estado policial que censura la cultura y predominan los concursos de televisión...

40. Predator, Depredador (1987)

41. En principio, el papel de Predator iba a ser interpretado por Jean-Claude Van Damme.

42. Red Heat (1988), que aquí conocemos como Danko: Calor Rojo.

43. En 1988 rodó su primera comedia: Twins, que en España fue Los Gemelos golpean dos veces, coprotagonizada con Danny DeVito.

44. Con la nueva década, alterna largometrajes de acción y comedia, todas de gran éxito.

45. En 1990 protagonizó Total Recall, Desafío Total, basada en un relato de ciencia-ficción de Philip K. Dick.

Junior (1994)

46. Ese mismo año estrenó Kindergarten Cop, Poli de guardería.

47. En 1991 llegó su mayor éxito comercial, Terminator 2: Judgment Day (El juicio final).

48. En la versión original, Schwarzenegger popularizó en todo el mundo una frase en español: Hasta la vista, baby.

49. El doblaje en castellano la cambió por la despedida japonesa Sayonara, baby.

50. Terminator 2 es la más rentable de la franquicia. Costó cerca de 100 millones de euros y recaudó más de 500 millones de euros.

51. Un par de años después, pinchó con la comedia de acción Last Action Hero, El último gran héroe (1993).

52. En cambio, fue en 1994 cuando cosechó el último gran éxito cinematográfico de la década: True Lies, denominada en castellano Mentiras arriesgadas, de nuevo bajo la dirección de James Cameron.

53. En 1994 repitió con el acto Danny DeVito en la comedia Junior.

54. Sin alcanzar el éxito de Terminator 2 o Mentiras Arriesgadas, en 1996 protagonizó la película de acción Eraser (Eliminador), compartiendo cartel con Vanessa Williams, James Caan y James Coburn.

55. Según los críticos, las interpretaciones de Caan y Coburn se comieron el trabajo de Schwarzenegger.

56. Ese mismo año rodó la que sería su última comedia hasta ahora, Jingle all the way, llamada Un padre en apuros en España.

57. En 1997 encarnó al villano Mr. Freeze en Batman y Robin.

58. Entre 1997 y 1999 se tomó un descanso para recuperarse de una lesión de espalda.

59. Volvió de cabeza al cine de acción con los títulos El fin de los días (1999), El sexto día (2000) y Daño colateral (2002).

60. En 2003 repitió franquicia en Terminator 3: rise of the machines (La rebelión de las máquinas).

61. De 2003 a 2010 fue el 38º gobernador del estado de California.

62. Anunció su candidatura en un programa de televisión, en el Tonight Show de Jay Leno (NBC).

63. El 7 de octubre de 2003 obtuvo el cargo con el 48% de los votos.

64. Schwarzenegger se presentó a reelección el 7 de noviembre de 2006. Ganó con el 56% de los sufragios.

65. Durante su carrera política, ha sido conocido popularmente como Governator.

66. Schwarzenegger es miembro del Partido Republicano.

67. Su vocación política despertó al ver en televisión un debate en el que participaba Richard Nixon.

68. Dio a conocer sus ideas políticas en 1988, en un mitin de la campaña presidencial de George Bush (padre).

69. Entre 1990 y 1993 fue presidente del Consejo de Salud, Física y Deportes. Aquel fue, realmente, su primer empleo político.

70. A los 70, Schwarzenegger dice que se siente igual que hace 20 años, que lleva la misma vida.

Comentarios