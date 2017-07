Carmen Linares se rasga cantando Tú me abandonarás en primavera en Séneca, el drama que Antonio Gala publicó 1987 y que ahora se representa en el Teatro Romano de Mérida. En la representación, Carmen Linares debuta interpretando a Hèlvia, madre del filósofo, encarnado por el actor Antonio Valero. "En la fecha del estreno se notaba que la gente estaba sobrecogida", le contaba la artista a Macarena Berlín en Hoy por hoy.

Para más señas, ésta no es la primera vez que Carmen Linares actua en el Teatro Romano de Mérida, aunque es verdad que las veces anteriores lo había hecho como cantante; la primera fue hace muchos años, durante un festival de flamenco tradicional con Fernanda de Utrera. Después volvió, pero con Manolo Sanlúcar. "El Teatro Romano de Mérida es otra historia. Aquí estamos en nuestra salsa, haciendo una obra de la época de los romanos. Merece la pena venir a verlo (y si es para ver una obra, mucho mejor)", ha añadido Carmen Linares.

"Me considero una privilegiada", ha respondido cuando Macarena Berlín le ha preguntado qué supone para una cantaora actuar en ese escenario. "Acabo de llegar a este mundo de la interpretación y considero que he tenido una gran suerte". Entre otros premios, Carmen Linares posee el Premio Nacional de Música (2001) y la Medalla de Oro de las Bellas Artes (2006), pero por el momento no se le pasa por la cabeza obtener un premio por su papel interpretativo en la obra.

Comentarios