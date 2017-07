Un nuevo Spiderman: millennial, youtuber y becario

¡Escucha La Script!

Spiderman: Homecoming es la cinta con la que Marvel busca entretener al público este verano. Protagonizada por Tom Holland, un nuevo miembro de los vengadores, que antes de integrarse en este grupo de superhéroes definitivamente, deberá demostrar a Iron man sus cualidades defendiendo a su ciudad y sus compañeros de trabajo. Este Spiderman millennial y que sube sus hazañas a YouTube tendrá que enfrentarse a un nuevo villano.

Una cinta divertida que cede el testigo a las nuevas generaciones en Hollywood como ya hizo Baby driver con Ansel Elgort.

Aprovechando este estreno, hemos repasado la trayectoria cinematográfica de Tom Holland, este nuevo Spiderman que comenzó su trayectoria en los escenarios, interpretando a Billy Elliot. En 2010, Juan Antonio Bayona le descubrió y contó con él para Lo Imposible. Tal fue la predilección del director por este joven actor que le pidió que hiciese de monstruo en Un monstruo viene a verme. Eso sí, no tuvo un papel visible ya que simplemente fue empleado para captar el movimiento y generar después la imagen. Ahora es Spiderman, un papel que le va a acompañar, por lo menos hasta 2019.

En el cine español se estrena Inside, una cinta de Miguel Ángel Vivas, director de La casa de papel o Mar de plástico. Su creador, acostumbrado a poner a las familias en situaciones extremas, narra la historia de una joven viuda, embarazada y deprimida que recibe la visita de otra mujer con intenciones oscuras.

Otro de los estrenos de la semana es 50 primaveras, una cinta francesa que narra la historia de una mujer en plena crisis de los cincuenta. En esta película, se expone en forma de comedia los problemas de muchas mujeres que se enfrentan a la discriminación laboral y a la constatación de la pérdida de juventud. En este punto, se da cuenta de que ha quedado relegada a la invisibilidad social y a la marginación social. La cinta está protagonizada por Agnes Jaoui y dirigida por Blandine Lenoir.

Aprovechando el estreno de El Invierno, la nueva película de Emiliano Torres, hemos realizado un viaje cinematográfico por el lugar en que está ambientada la cinta: la Patagonia Argentina.

Terminando con los estrenos, hablamos también de una cinta que llegará a nuestras salas el próximo año y que se encuentra ahora en fase de rodaje en Madrid. Nos hemos acercado hasta allí para conocer todos los detalles de La tribu, la nueva película de Fernando Colomo protagonizada por Carmen Machi y Paco León que narra la historia de una madre que dio a su hijo en adopción y ahora se reencuentra con él. Para escapar de su rutina, esta mujer forma parte de un grupo de streetdance formado por ‘mamis’.

Las cintas Españolas del Festival de San Sebastián

Repasamos también las películas españolas que optarán a la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. La primera de ellas es Handia, de Jon Garaño y Aitor Arregui, autores de Loreak. La segunda de ellas Life and nothing more de Antonio Esparza y por último El autor de Manuel Martín Cuenca, ya veterano de este Festival, que está protagonizada por Javier Gutiérrez.

También en la sección oficial pero fuera de concurso se presentarán dos capítulos de La peste, la nueva serie de Alberto Rodríguez. Otra ficción que se verá en el certamen será Vergüenza, de Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero.

Más allá de las cintas de la sección oficial, en el velódromo se proyectarán Operación concha de Antonio Cuadri y Fe de etarras, una comedia dirigida por Borja Cobeaga y que el director ha escrito junto a Diego San José.

El equipo de la película "La llamada", de Javier Ambrossi y Javier Calvo, posa hoy en la Academia del cine, donde el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha dado a conocer lo títulos españoles que competirán en las diferentes secciones del Zinemaldia: a Sección Oficial, Zabaltegi, Perlas o Cine en Construcción / Paco Campos (EFE)

También veremos la ópera prima de Javier Calvo y Javier Ambrossi, “los javis” que han adaptado su famoso musical La llamada y ahora pasará del teatro al cine. Está protagonizada por Macarena García, Belén Cuesta, Anna Castillo, Gracia Olayo y Richard Collins-Moore, y se podrá ver en las salas a partir del 29 de septiembre.

A modo de clausura, se proyectará Loving Pablo, la nueva cinta de Fernando León de Aranoa que cuenta la relación de Pablo Escobar, interpretado por Javier Bardem, y una periodista, a quien da vida Penélope Cruz.

Este compendio de obras, han hecho que el director del festival, José Luis Rebordinos, defina este certamen como un encuentro que muestra la vitalidad y la diversidad del cine español.

