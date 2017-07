Fernando Colomo: “Damos visibilidad a esas mujeres que parece que cuentan menos”

Fernando Colomo, Paco León y Carmen Machi se encuentran este verano entre Madrid y Badalona rodando la nueva película del veterano director. Se trata, en principio, de una comedia, aunque su director no quiere encasillar la cinta en ningún género en concreto.

La película narra la historia del reencuentro de Virginia, una mujer que se reencuentra con Fidel, el hijo que dio en adopción. Para huir de la monotonía, esta mujer se ha unido a un grupo de streetdance. Con su encuentro comenzará una historia en la que madre e hijo comienzan a conocerse con un nexo en común: el baile.

La película no tiene, en principio, ninguna reivindicación social, aunque el director ha apostado por dar visibilidad a unos personajes que no estamos acostumbrados a ver en el cine: mujeres adultas que no encajan en el estereotipo de “guapas” o “súper sexis”.

Comentarios