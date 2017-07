Jorge Vilda: "No me arrepiento de nada"

Tras caer en la tanda de penaltis ante Austria en los cuartos de final de la Eurocopa femenina que está celebrando en Holanda, el seleccionador español Jorge Vilda repasa en El Larguero las amargas sensaciones que ha dejado esta eliminación.

"Caer en penaltis te deja una sensación amarga, peri estas jugadoras lo han dado todo y no ha podido ser. Toca ver qué hay que mejorar y preparar la clasificación para el Mundial de Francia. Hemos tenido dos ocasiones claras que deberíamos haberlas materializado, lo hemos intentado de todas formas. Y luego, caer en los penaltis, que es algo que hemos practicado, enfocado a golpear la superficie de seguridad. El día a día con este equipo ha sido extraordinario, este equipo tiene muchas ganas de competir y hay muy buen ambiente, cero reproches" analiza Vilda.

"Silvia Meseguer estaba muy tocada, pero es de las jugadoras que verdaderamente se dejan la piel. Hoy está triste, pero mañana la levantaremos, es muy fuerte. Da rabia porque este grupo tiene mucho futuro, pero no es un fracaso. No me arrepiento de nada, el equipo ha clavado lo que teníamos planeado. Los cambios han estado bien, hemos reforzado y nos hemos adaptado al partido. En plan era bueno. Jenny y Alexia han entrado luego y han hecho su papel, no me arrepiento. El equipo ha generado ocasiones pero no las hemos materializado, pero están las que tenían que estar" finalizó el seleccionador.

