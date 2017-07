Julio Baptista: "¿Neymar? A lo mejor quiere sentirse importante y, con Messi, es difícil ser protagonista en el Barça"

Tras la victoria del Barça ante el Madrid en Miami, Neymar se despidió de los jugadores blancos en el vestuario, y allí coincidió con Julio Baptista, un clásico de nuestra liga y amigo del brasileño. Nos cuenta en El Larguero de qué habló con el astro y que opina sobre su posible salida al PSG.

"Me va bien, buscando equipo. Llevo cinco meses sin contrato desde que dejé Orlando y estoy buscando cosas. Vi el clásico como un partido de preparación, que es lo más importante. El Barça no tiene cambios, veo al Madrid con más opciones" opina.

"La única respuesta la tiene Neymar, no sé qué va a hacer, él está contento en el Barça. Será una decisión personal. No me pudo comentar nada, fue un rato rápido, 3-4 minutos, con Marcelo y Sergio estuve más tiempo. No me comentó nada, pero yo creo que está bien allí, pero a lo mejor quiere sentirse importante y, con Messi, es difícil ser protagonista en el Barça" finalizó Baptista.

Comentarios