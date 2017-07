Qué se investiga en Cataluña

1- ¿Qué está investigando exactamente ahora mismo la Guardia Civil en Cataluña?

Ahora mismo la Guardia Civil está investigando dos asuntos en Cataluña. El caso del 3%, lo coordina el juez de El Vendrell y se investigan las comisiones de constructores que según la justicia se llevó la antigua Convergencia (CIU) a cambio de contratos públicos de la administración local y regional. El otro asunto lo está llevando el juzgado 13 de Barcelona que es el que está centralizando prácticamente toda la investigación en torno a la consulta independentista excepto el caso de Carme Forcadell y el 9-N que lo llevo el TSJC porque los imputados son aforados.

En ambos casos se han practicado diligencias en las últimas semanas y en las dos ha habido revuelo en el Govern. En el caso del 3% la Guardia Civil entró hace quince días en la sede de la Generalitat y en el Palau haciendo requerimientos de información. La pasada semana la Guardia Civil, en el caso que investiga los preparativos del referéndum, interrogó en calidad de investigado a Joaquim Nim, secretario general de la Presidencia y a Jauma Clotet, el director general de Comunicación de la Generalitat. Esta investigación es la que está teniendo más recorrido ahora mismo y la que han causado mucho malestar entre el Govern.

En este caso concreto la Guardia Civil está estudiando la organización del hipotético referéndum que se va a hacer el 1 de octubre. Se investiga por ejemplo si hay urnas, si las hay, que todavía no se sabe, de dónde han salido, si la Generalitat ha contratado con empresas o si por ejemplo hay un servicio informático contratado para la jornada en la que se piensa celebrar esta consulta.

2- ¿A quiénes se ha interrogado hasta ahora?

Hay cinco personas implicadas y solo dos han sido interrogados policialmente. El origen de la investigación fue el exmagistrado y exsenador de Esquerra Santiago Vidal, que en una conferencia dijo que el gobierno catalán tenía datos fiscales de los ciudadanos y que los había conseguido de una manera ilegal y que además había una partida en los presupuestos para organizar el referéndum. El gobierno catalán le desmintió pero el partido político Vox presentó una denuncia que se admitió a trámite en febrero y que se instruye en secreto. Tampoco han sido llamados a declarar Lluis Salvadó, el secretario de Hacienda de la Generalitat y Carles Viver, expresidente del Consejo Asesot para transición nacional.

A los que sí se ha tomado declaración es a Joaquin Nim, secretario general de la presidencia y a jauma Clotet, director general de Comunicación de la Generalitat. Se les tomó declaración en calidad de investigados y ahora la Guardia Civil está preparando un dossier para argumentar ante el juez su diligencia.

3- ¿Se trata de una investigación policial o los interrogatorios obedecen a una orden judicial?

Hay diligencias policiales que se están haciendo con el conocimiento del juez pero no a instancias del juez como el interrogatorio a Nim y Clotet y otras que son por orden judicial como la entrada al teatro nacional catalán donde Junts pel sí anunció públicamente la ley que se iba a aprobar para llevar a cabo el referéndum

4- ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno catalán?

La respuesta del Gobierno catalán ha sido rápida y contundente. Tras la imputación del secretario de Presidencia, el Consejero de Presidencia Turull amenazó con denunciar a la Guardia Civil y al juez por "vulnerar derechos fundamentales" Y así lo ha hecho. El consejero de Presidencia incluso ha llegado a difundir una imagen a través de las redes sociales del texto de la denuncia.

Esta misma mañana ha habido una protesta frente un cuartel de la Guardia civil en Barcelona donde decenas de personas han lanzado mensajes y consignas en contra de la Guardia Civil. Protesta doble porque a la misma hora miembros de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, la mayoritaria de la benemérita, se concentraban para apoyar a los agentes que están investigando desde Cataluña.

5- ¿Qué posición defiende el Gobierno y el ministerio del Interior?

El Gobierno más allá de decir que se tiene que cumplir la legalidad no dice nada más. El propio presidente Rajoy el pasado viernes en la rueda de prensa prevacacional a preguntas de periodistas dijo eso de "respeto absoluto a las decisiones judiciales y a la labor de la fiscalía y de la Guardia Civil y que no sabía nada más". El ministro del Interior dice también que hay que cumplir la ley y a través de las redes sociales este mismo fin de semana lanzaba un mensaje de apoyo a la Guardia Civil diciendo que no se puede intimidar a quienes nos protegen.

6- ¿Y qué dicen las asociaciones profesionales sobre este caso?

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la asociación mayoritaria de la benemérita, ha mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo a los agentes que desde Barcelona están investigando esta causa. En varios comunicados ha mostrado su apoyo a los agentes que están investigando el caso y a todas las acciones que están llevando a cabo para no "romper la integridad territorial de España y el ordenamiento constitucional establecido". Sobre la denuncia del Consejero de Presidencia Jordi Turull, dice la asociación que "suponen un intento en toda regla de apocar la labor de investigación que estos trabajadores de la Guardia Civil han de llevar a cabo, con una gran responsabilidad como servidores públicos".

