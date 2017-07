"Estamos en unos años en los que las vacaciones nos suponen estrés"

Prisas, postureos, equipajes, indigestiones... Las vacaciones, incluso en el mar, son así. Para sobrevivir a ellas, Miguel Anómalo, guionista y también autor de esta Guía para sobrevivir a las vacaciones (con las ilustraciones de Flavia Gargiulo) cuenta cómo se viven las vacaciones en la época de las redes sociales. Por eso, ¿se disfrutan y se padecen las vacaciones a partes iguales? “Yo creo que estamos en unos años en los que las vacaciones te suponen también un cierto estrés; tienes que hacer muchas cosas y que molen más que las de tus amigos, porque las han subido a Facebook y tú necesitas más ‘Me gusta’. “Tienes que ponerte al día de las series. Si vas a disfrutar de una semana libre, en lugar de estar mirando a la nada tendrás que estar viendo series para ponerte al día…” y un sinfín de obligaciones más que Miguel Anómalo le enumeraba a Macarena Berlín en Hoy por hoy.

En este libro hay juegos para entrenar la melomanía, el gusto por las series, por las películas… En realidad, es una preparación para el postureo de otoño. El autor coincide con la teoría: “Esto es fundamental. Yo siempre digo que me voy a leer Guerra y paz este verano y llevo varios veranos diciéndolo”, concluía Anómalo. “Pues uno de los apartados de este libro es que te pone al día en cuestiones de cultura popular (lo que llamamos alta cultura) para que cuando vuelvas de vacaciones puedas posturear delante de tus amigos y parezca que te lo has leído, aunque no lo hayas hecho”.

En general, hay muchas referencias a los años 80 y a la nostalgia porque “el libro es hijo de nuestra generación”, explicaba Miguel Anómalo. “Buscamos las referencias que nosotros pudiéramos resolver, que son las de nuestra generación”. Además del “ochenteo”, también hay referentes actuales, películas y “friquismo”.

Otro apartado a tener en cuenta es el llamado Supervivencia casera, donde se aconseja cerrar la llave del agua y la del gas, desenchufar todo lo desenchufable… “Tenemos una lista de las cosas que tienes que hacer antes de salir de casa cuando te vas de vacaciones para que no la líes parda y cuando vuelvas no esté la casa inundada”. Un ejemplo es tener limpia la casa porque, al llegar, “estás de mala leche, así que si encima te tienes que poner a hacer la cama… te vas a sentir mal”. ¿Al volver a casa son necesarias otras vacaciones para descansar de las propias vacaciones? “Y para hacer todo lo que hemos dicho que íbamos a hacer durante las vacaciones y luego no hemos hecho”, añadía Miguel Anómalo antes de despedirse y explicar la razón del hastag #GPSVacaciones, el cual sirve “para que la gente que esté jugando con el libro y se atasque” pueda encontrar soluciones. Sobrevivir, al fin y al cabo.

