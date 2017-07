"Lo que vimos ayer en las urnas no corresponde a una participación del 41,53%"

Nicolás Maduro ha anunciado que comparecerá ante la nueva Asamblea Constituyente después de que 8 de los 19 millones de venezolanos censados hayan participado en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que han tenido lugar este domingo. El Consejo Nacional Electoral ha cifrado la participación en un 41,53% del censo, es decir, casi 8,1 millones de votos, mientras que la oposición rebaja ese dato hasta el 12%. Un dato que "significaría el mayor respaldo desde que Maduro ha tomado el poder. Pero viendo el ambiente en las calles, el descenso sistemático de popularidad que ha tenido el gobierno de Maduro desde su inicio, y si hacemos caso a la demoscopia, parece una cifra bastante improbable", ha asegurado en 'Hoy por Hoy' el profesor de Macroeconomía en la Universidad Cardenal Cisneros, Kamal Romero. "Lo que hemos visto ayer no corresponde a una participación de este calibre", sentencia. "Ha sido políticamente un éxito, pero ha sido completamente aconstitucional, porque no se ha aprobado un referéndum previo", añade Kamal.

Sobre el papel de la oposición en el proceso, opina Kamal Romero, que "el principal talón de aquiles es la heterogeneidad, siempre lo ha sido. Una de las principales observaciones es que no existe un representante único, cada uno llega con una demanda distinta. Pero, sin embargo, el gran talón de aquiles no es esa desunión de la oposición, es la destrucción institucional venezonala. No existe un organismo independiente al que se pueda recurrir"

