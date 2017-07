El cirujano que aprendió a hacer 'magia' para curar el cáncer de pulmón

Es el miembro más joven de la Asociación Americana de Cirugía Torácica, dirige el programa de videocirugía torácica en el Shanghai Pulmonary Hospital, opera en hospitales de todo el mundo. Además, desde hace seis años el cirujano Diego González Rivas recorre el globo enseñando su pionera técnica quirúrgica, Uniportal Vats, capaz de extirpar a través de una única incisión los más complejos tumores de pulmón. Ahora, en el libro 'Imposible es Nada' la periodista Elena Pita narra la lucha de este médico gallego contra el dolor de los pacientes y el cáncer de pulmón.

Su historia, una historia de vocación y dedicación absoluta comienza muy temprano: cuando de pequeño acompañaba al hospital a su madre, enfermera. "Eso influyó bastante en mí: cuando la veía e iba al hospital me fascinaba ese mundo". González eligió la cirugía torácica como especialidad de forma casual, ya que admite que su primera opción era la cirugía plástica. Sin embargo, llegado el momento de eligir el MIR, tuvo una "intuición de que podía darle un aire nuevo a la especialidad".

Ahí comienza una fascinante -y estimulante- historia de búsqueda de ese "aire nuevo". No le gustaba nada el dolor postoperatorio de los pacientes. "Recuerdo que cuando empezaba me llamaban para ver a los pacientes que se estaban retorciendo de dolor, los veía y decía 'esto no puede ser'". Con la idea de mitigar ese dolor siempre en mente, fue investigando acerca de la videocirugía y vio que se podía operar al paciente de una manera menos agresiva. "Me parecía magia, pero tenía que verlo". En Estados Unidos aprendió la técnica con dos incisiones y su inquietud le llevó a intentar mejorarla. "Intuitivamente fui mejorando la técnica y conseguí hacer todo con una sola incisión".



