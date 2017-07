Juan Luis Larrea: "En mi opinión Villar no se merecía estar en la Cárcel"

El presidente de la Real Federación de Española de Fútbol, Juan Luis Larrea, visitó Cadena SER y habló para los micrófonos de 'El Larguero' tras conocer que el juez ha concedido la libertad bajo fianza al expresidente Ángel María Villar si paga la cantidad de 300.000 euros.

Ana Terradillos, periodista de la SER, dio a conocer que además de los 300 mil euros, se ha procedido a la retirada pasaporte y control telefónico para estar localizable siempre. Sus cuentas han sido embargadas y han declarado todos los testigos, por lo que no habrá posibles presiones. Juan Antonio Padrón, el vicepresiente tiene impuesta la misma fianza. La más baja es para Gorka Villar con 150 mil euros y las mismas condiciones que los dos anteriores.

Dado el escándalo de las últimas dos semanas, la Asamblea en la RFEF explicó que era mometnto de hacer "borrón y cuenta nueva" en palabras de Larrea. "Se esperan semanas tranquilas, hablaremos de fútbol que es de lo que hay que hablar", declaró.

En referencia a Tebas, Larrea dijo que "quiero que nos llevemos todos, que podamos sentarnos. No he hablado con Tebas, no lo he intentado y él tampoco. Él va por su camino, que está siendo el equivocado porque pone palos en la rueda de las bicis". Continuando en las relaciones con LaLiga, aseguró que "las declaraciones de Tebas dan esa sensación -de torpedear a la Federación- pero creo que nos podemos llevar bien. Con el Consejo Superior de Deportes también deben ir bien las cosas, aunque el distanciamiento es culpa nuestra por lo que ha pasado".

"No he profundizado en ese tema, no se responder -sobre la suspensión de Villar- es una medida de suspensión revisable, que quizás sea a la baja. Ha habido una comisión que tomó la decisión", afirmó. "Estoy feliz de que Villar salga de la cárcel, en mi opinión no se merecía estar en ella. Son circunstancias que no se pasan por la cabeza, conociéndolo se que no ha metido la mano en la caja", continuó.

"De Villar he aprendido muchas cosas, es un hombre trabajador que ha dedicado su vida al fútbol. Un excelente dirigente que ha estado en organismos internacioneles llegando a la cúspide. No puedes engañar a todos, algo debes hacer bien. No he podido hablar con él, será difícil verle otra vez de presidente, se le ha hecho mucho daño impagable e irreparable desde todos los sitios".

Preguntado por la duración de su mandato llevando siete días en el cargo, "mi idea es no agotar el mandato, es cubrir un puesto que me ha tocado y cruzando los dedos e intentar hacerlo lo mejor posible. A partir de ahí no tengo idea de presentarme a las elecciones. Si la Junta Directiva entiende que hay que convocar elecciones, lo haré", apostilló.

Comentarios