Juanfran: "Esperemos que Griezmann no se mueva"

Tras empatar a cero ante el Toluca y ver cómo el gol seguía siendo la asignatura pendiente, el Atlético de Madrid logró dos tantos ante el Nápoles en las semifinales de la Audi Cup para superar al conjunto italiano y colarse en la final. Charlamos en 'El Larguero' con Juanfran Torres, lateral del Atlético de Madrid.

"Hemos hecho un gran trabajo, el esfuerzo del equipo está ahí, hemos hecho un gran partido ante un equipo que tenía más minutos en las piernas. El objetivo se ha cumplido. El grupo está fuerte, por trabajo y darlo todo no será, siempre somos así. El míster está igual de motivado que nosotros y esa ambición habla muy bien de todos" comentó Juanfran.

"Hay que combinar todas nuestras facetas, defender, tener el balón y contragolpear. Vamos al límite de nuestras fuerzas e intentar acertar arriba. La gente nos tiene que exigir siempre lo mismo, traigamos o no nuevos fichajes. Están orgullosos de su equipo, la exigencia es siempre máxima. Diego sería un gran fichaje, pero hay que centrarse en lo nuestro. Esperemos que Griezmann no se mueva. Yo estoy muy feliz, es mi último año de contrato y ya veremos, no quiero que nadie me regale nada. Yo quiero seguir, tengo una oferta para vernos en unos meses y hablar" finalizó.

