Rayden: "Hay que hacer lo que uno quiere y no tener miedo al qué dirán"

David Martínez Álvarez, conocido como Rayden, canta que no hace rap, que construye "puentes de plata". Este tema, titulado No hago rap, es parte de la apertura de su cuarto disco: Anómalo (Warner, 2017), el primero de una futura trilogía. Para él, el arte no es solo un hobby, sino también cultura. "DECLARACIÓN", le contaba a Macarena Berlín en Hoy por hoy. Y un rapero no está obligado a hablar de sí mismo como si tuviera que estar demostrando que siempre hace rap.

En todas las artes, sobre todo cuando hay purismos, siempre proliferan los sectores más conservadores que opinan, piensan y dicen que los cambios son sinónimo de venderse. "DECLARACIÓN". Comparándolo con el anterior álbum (En alma y hueso), en Antónimo hay otros giros, nuevos caminos, distintas estrategias para un único objetivo: expresar. "DECLARACIÓN". Sin embargo, ¿el rap es un género que limita la creatividad? "DECLARACIÓN", acaba concluyendo Rayden.

Después están las polémicas (¿es lo que vende el rap?) y los asuntos punzantes. Si los puristas señalan con el dedo todo lo que es evolución, ¿los que debían proteger a los músicos y creadores, como SGAE, se han vendido en este negocio? "DECLARACIÓN", explicaba Rayden sobre el caso de la rueda, la trama de corrupción por la que varios miembros de la SGAE han sido imputados por un fraude de 100 millones de euros "mediante el abono de las emisiones" en los programas de televisión de la madrugada. Un mundo y una sociedad tan corrupta como enferma que encuentra la pólvora en Malaria. "Hay grandes males creados por ellos, grandes remedios, males virales, males en medios, males con bienes, que salen y evaden impuestos", dice la letra de la canción.

Rayden, también, lleva publicados dos libros: Herido diario (Frida, 2015) y Terminamos y otros poemas sin terminar (Espasa, 2016). ¿Dónde acabaría el escritor y empieza el compositor de canciones? "DECLARACIÓN", responde el autor antes de explicar si la música es un complemento de la literatura: "DECLARACIÓN". A pesar de todo, de las historias y de los miedos, cabría preguntarse si un rapero teme cuando ha sido padre, como ha sido el caso de Rayden. "DECLARACIÓN". El mundo, sobre las nuevas generaciones, espera libertad y revolución, pero... ¿esperan trascender? "DECLARACIÓN", recalcaba Rayden a propósito de la canción Imperdible, mano a mano con Sidecars.

