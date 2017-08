"Estamos ante una cuestión política que no le corresponde resolver al Constitucional"

El vicepresidente primero del Parlament de Cataluña, Lluis Guinó, asegura en 'Hoy por Hoy' que estudiarán los argumentos jurídicos de la suspensión del Constitucional de la reforma del Reglamento del Parlament catalán con la que el Govern pretende tramitar de forma exprés el referéndum del 1 de octubre. Lluis Guinó asegura que el Parlament tiene otras vías, al margen de la lectura única: "Vamos a leer a fondo la providencia del Tribunal, leer los fundamentos judíricos y de acuerdo con los informes y fundamentaciones, actuaremos", asegura.

Para Guinó la suspensión no es competencia de este Tribunal. "Las cuestiones políticas se resuelven políticamente, estamos ante una cuestión política que no le corresponde resolver al Tribunal Constitucional. Como el gobierno ha hecho, desde mi punto de vista, dejadez de sus funciones, ha encargado al Constitucional resolver una cuestión que no tiene carácter judírico, sino político", añade. Y pide "a los sectores progresistas que abran los ojos: es una cuestión política que el Estado no quiere resolver".

Comentarios