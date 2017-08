Entre el 10 y el 15% de las sustancias ilegales se adquieren en Internet

Es como comprar por Amazon o eBay: eliges el producto, pagas y esperas a que la mercancía llegue a casa a través del correo ordinario. Solamente hace falta un ordenador con conexión a internet, dinero y unos cuantos clicks para adquirir drogas, armas, tarjetas de crédito, títulos, documentación...prácticamente cualquier cosa está disponible en los mercados negros de Internet. Eduardo Casas Herrer, autor de 'La red oscura', detalla cómo funcionan los mercados negros como AlphaBay o Hansa, que movían más de 1.000 millones de dólares, contaban con más de 200.000 clientes repartidos por todo el mundo y más de 40.000 vendedores que ofertaban 350.000 productos distintos.

"Se puede encontrar prácticamente de todo, sobre todo productos ilegales. Pero cuidado: que estén ahí no garantiza que lleguen a nuestro domicilio", advierte el policía. En el transporte de estas mercancías ilegales es donde está el freno. Además, la transacción económica puede dejar un rastro: explica Casas que para evitarlo se emplean criptodivisas como 'bitcoins'. Con el objetivo de "asegurar" que estos intercambios ilegales se lleven a buen término, se ha establecido un sistema de valoraciones por las que los clientes "avalan" a los proveedores.

Una de las mercancías que más se venden en estas webs son drogas: sustancias de todo tipo, ilegales o no. Frente a adquirarlas en la calle, los consumidores prefieren comprar drogas online por la sensación de seguridad que da el anonimato de Internet y porque generalmente tienen mayor pureza. La ONG Energy Control analiza las muestras de estupefacientes facilitadas por consumidores de toda España para conocer la verdadera composición de las sustancias adquiridas y hábitos de los consumidores. Mireia Ventura, coordinadora del servicio de análisis de la ONG, sostiene que "entre el 10 y el 15% de las sustancias ilegales se adquieren vía Internet".

"Los consumidores perciben estos mercados como más seguros, evitan tener contacto con redes de narcotraficantes". Además, tienen la expectativa de que la calidad de las drogas es más alta en estos mercados. "Esto ha sido ratificado por nuestros estudios", confirma Ventura. "Que se pueda comprar droga en Internet no quiere decir que la Policía no te vaya a pillar. El consumo no es un delito en España, pero la venta, entrega, donación etc. sí...y es bastante fácil que la Policía te pille", advierte Casas Herrer.

