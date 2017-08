Los errores que cometes con tu protector solar: ¿cuánto debe durar un bote?

El verano llegó y con él, el periodo vacacional en el que muchos deciden ir a la playa, o la piscina para paliar el calor estival. Pero hay que llevar cuidado con el sol y por ese motivo es necesario equiparse con el protector solar adecuado. Julián Conejo Mir, jefe de Dermatología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, dio una serie de consejos sobre el uso del protector solar en el último programa de SER Consumidor.

El primer consejo que dio Conejo fue que hay que usar la crema porque “aunque un 60% de la gente la compra, solo un 20% la usa”. Por otra parte, resulta que la mayoría de las personas tampoco hacen un uso adecuado de la protección solar al no aplicar la cantidad suficiente. “Seguimos siendo unos tacaños, deberíamos echarse dos miligramos por cm2. Vamos que con un bote de 60 mL no deberíamos tener para más una semana”, expresó el experto.

Siguiendo esa línea, sino no se usa la cantidad recomendada un protector 50 en vez de retener el 50% de la filtración solo retendría un 20%. “Además hay que echárselo 15 o 20 minutos antes de exponerse al sol, ya que la piel necesita tiempo para absorberlo”, señaló.

Pero eso no es todo, nuestra tacañería según el dermatólogo no reside solamente en la cantidad que nos aplicamos, sino en la cantidad que compramos. “Se suele comprar un protector para toda la familia y eso no debería ser así. La protección es un medicamento y tiene unos efectos y tiene que usarse a medida”, explicó Conejo antes de remarcar que “uno no vale para toda la familia”.

También aconsejó a los oyentes que también hay que llevar cuidado con el sol cuando estamos debajo de la sombrilla o del agua. “El sol puede ser directo o por reflexión, por rebote. Debajo de la sombrilla la tela deja pasar a veces el sol y encima da en la arena y rebota hasta un 20%”, explicó. Por otro lado, apuntó Conejo que debajo del agua nos da de plano, “es como si no hubiera agua”.

