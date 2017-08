Ismael Rodrigo: "Las playas de tradición nudista las crean los propios usuarios"

Hoy por hoy va a la Llana, en San Pedro del Pinatar (Murcia). Una playa salvaje en pleno parque regional de Las Salinas. Allí, según los vecinos más veteranos, ya se veían los primeros desnudos integrales en los últimos años de la dictadura franquista. Pues parece que esta tradición nudista, una de las más arraigadas en este país, se va a acabar. El Ayuntamiento de la localidad ha decidido prohibir la desnudez integral en esta y en otras playas bajo multas de 750 euros, algo que ha indignado a muchos y muchas naturistas.

La ordenanza entró en vigor el pasado 24 de julio y el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, se ampara en las quejas de los vecinos. “Como naturistas, no nos constan estas quejas. Las hemos pedido y dan la callada por respuesta. Por lo menos, no las tienen pro escrito, aunque sí es verdad que se han recogido unas 7.000 firmas en Change.org, pero para quejarse de la ordenanza”, le contaba Ismael Rodrigo, presidente de la Federación Española de Nudismo (FEN), a Macarena Berlín en Hoy por hoy. “Agrupamos –continúa Ismael- 15 asociaciones en España y a su vez pertenecemos a la Federación Naturista Internacional, que agrupa a 32 países”, un movimiento muy extendido, sobre todo, por todo occidente.

“Los vecinos sienten que su libertad se está viendo mermada, independientemente que quieran o no ejercitarla". Se está privando de una libertad básica que consta en los Derechos Humanos, en el artículo 10 de la convención europea, según el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. “La libertad de expresión, como es lógico, también alcanza al cuerpo humano”, aunque no se necesita ningún permiso específico. “La alcaldesa [Visitación Martínez] ha dicho que esa playa nunca ha sido declarada nudista, pero es que las playas nadie las declara nudistas, porque no es una actividad prohibida ni penalizada… desde el año 1988, que fue cuando se retiró el delito de escándalo público del Código Penal”. Y añade: “No hace falta autorizar lo que está permitido y no está prohibido. Las playas de tradición nudista las crean los propios usuarios por el uso, no un Ayuntamiento declarando nada”.

Con todo esto aclarado, ¿qué puede haber tras esta normativa? Ismael Rodrigo lo tiene claro: “Una mentalidad franquista y un afán de prohibir”. Además, sugiere a los usuarios habituales que sigan haciendo nudismo y que, en caso de ser multados, que acudan a la web naturismo.org. “Nosotros les pasamos la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la que cualquier multa se puede recurrir”, indicaba Ismael Rodrigo.

