Carmen Machi: "Es muy sano ponerse en la piel de otro"

Muchos descubrieron a Carmen Machi mientras hacía reír, aunque no pocos de sus trabajos tocaban el drama. Sus compañeros de oficio la han encumbrado con un premio Goya, tres galardones Max y cinco menciones de la Unión de Actores. Ha actuado para Pedro Almodóvar y Álex de la Iglesia... Y aunque la televisión le puso, durante años, al cuidado de las grandes audiencias, ella es, también, y así lo muestran más de tres décadas de tablas, una guerrera del teatro. “Alimenta el espíritu, la cabeza… Es muy sano ponerse en la piel de otro. Así, por lo menos, tus problemas se los pasas al personaje”, declaraba entre risas Carmen Machi a Macarena Berlín en Hoy por hoy.

Machi retoma el papel de Creonte en Antígona (a partir del 9 de agosto en el Teatro Pavón Kamikaze), un texto que ya había puesto en pie hace dos años, el cual había llevado a Mérida. “No sé si hubo una intentona hace tiempo también, pero no se llevó acabo”. Hay que decir que no es que Miguel del Arco quisiera que Creonte fuera una mujer, pero como Carmen estaba en el reparto, aprovecharon para ver qué ocurría y si había alguna fisura a lo largo del proceso de los ensayos. “Nuestra sorpresa fue que no solo no tenía ninguna fisura, sino que enriquecía el hecho de la maternidad ante la desgracia de la tragedia, como la muerte de su hijo”. Pero no era un conflicto de género, sino que algo que tenía que ver más con la política y la tragedia en sí. “Hay que decir que no varía el texto. Miguel hizo una adaptación asombrosa, francamente brillantísima, y cada vez que abro la boca salen perlas y perlas de rabiosa actualidad”, añadía Machi antes de dejar claro que “no es sorprendente que ahora mismo una mujer esté al frente del Estado o marque una autoridad”, desarrollaba Carmen Machi.

La actriz lleva actuando desde la adolescencia. De hecho, alguna vez ha contado que los papeles más interesantes le han llegado a partir de los 40. “Sería muy injusta si en mi casa dijera que al cumplir 40 años he dejado de tener personajes. Al contrario: Han sido muy interesantes. Para una mujer, a medida que pasa el tiempo tiene cada vez más material interesante. Hay muchos directores y muchos dramaturgos, guionistas y escritores que escriben para mujeres de 40, 50 y 60. Y yo tengo la fortuna de que me favorezco de ello”. También cree, como actriz, “que tratas de reducirlo todo a la esencia”. Menos es más.

¿Qué quiere hacer Carmen Machi que no haya hecho todavía? “Me faltan mil cosas por hacer, pero nunca he echado de menos un personaje”, aunque reconoce que, cuando leyó Patria, de Fernando Aramburu, pensó: “Ojalá pudiera estar, porque sé que se va a llevar a la ficción. Aunque fuera con un personaje que sale medio minuto. Tiene sentido que te dediques a esto para hacer cosas como Patria, aunque fuera para llevar el café”.

