Hoy, emPalma, Contigo Negro

Como cada viernes, Isaías Lafuente llega con su Unidad de Vigilancia Lingüistica. El Informe 518 (un poco subido de tono) ha recogido los mejores errores y gazapos de la semana gracias a nuestros vigilantes: Los catolanes y no catalanes; el señor Madero y no Maduro; los cuerpos y fuerzos de seguridad, como los Moros de Escuadra; la cópula en vez de la corrupción; el presidente Trun y no Trump... Sin olvidar el error del propio Isaías llamando Contigo Negro al programa Contigo Dentro, de Celia Blanco.

