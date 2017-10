Recio: "Echar al entrenador sería erróneo, el equipo está con Míchel"

El Málaga es, sin ningún género de dudas, el equipo de la Liga española que peor panorama tiene. Solo un punto de 21 posibles tras siete jornadas de campeonato y la sensación de ir a peor cada día. Hablamos con Recio, una de las voces autorizadas en el vestuario andaluz, quien trata de poner sangre fría a esta complicada situación.

"El equipo está jodido, nos llevamos cero puntos. El equipo va a dar la cara, tenemos tiempo para reaccionar. Siempre nos pasa lo mismo, cuando uno está así le pasa esto, cuando estábamos mejor, cerca del 0-1, nos vino el penalti. Errores puntuales que nos cuestan el partido. Creemos que merecer algún punto más, pero tenemos que cambiar cosas, para que el equipo se ponga con marcador a favor", analiza Recio.

"Al aficionado es difícil de explicarle esto. Es normal que estén impacientes, no me esperaba un comienzo así. El fútbol es así y los puntos dicen la realidad. El equipo se va a partir la cara para estar en Primera, pero tenemos que hacernos fuertes y no bajar los brazos. El parón nos viene mal, querríamos jugar dentro de tres días y ganar, pero psicológicamente puede venir bien, para corregir fallos individuales. Tenemos ansiedad de ganar. Creo que lo fácil es echar al entrenador, esa es la solución fácil, creo que sería errónea. Hay que tener paciencia, el equipo cree en él", concluyó el jugador.

Comentarios