De Biasi: "Me gustan los retos"

El Alavés necesitaba urgentemente un cambio de aires, y por ello acudió a Gianni De Biasi. El técnico no ha podido empezar de mejor manera, pues en su debut ha vencido por 0-2 en el Estadio Ciudad de Valencia al Levante. Hablamos con él en El Larguero para analizar qué ha tocado en el equipo vitoriano para llevarlo a la victoria.

De Biasi le cambia la cara al Alavés El entrenador italiano debutó con victoria tras asaltar el Ciutat de Valencia

"Lo de entrenador nuevo, victoria segura es una media verdad. Los jugadores han jugado bien, han tenido confianza en sí mismos. Lo más difícil ha sido animar a los chavales, cuando no se gana, lo normal es perder moral. He intentado hacer un partido conociendo bien al contrario, cosas simples pero ha salido bien, más allá del resultado", analiza De Biasi.

"Hemos trabajado en la salida con balón, pero tenemos problemas por la falta de tranquilidad. También tenemos problemas en fase defensiva. Me ha gustado tener la portería a cero, lo más importante es defender en equipo. Siempre me han puesto estas situaciones complicadas. Me embarco en este proyecto porque la liga me gusta y el reto me da ganas de luchar", acabó el técnico.

Comentarios