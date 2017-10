Míguel Ángel Ramírez: "No hemos querido molestar a nadie"

Miguel Ángel Ramirez ha explicado en la SER que se enteró de que se jugaría sin público en las gradas del Camp Nou solo media hora antes de que se iniciara el encuentro. "De que se iba a disputar el partido nunca tuvimos duda porque el Barcelona se jugaba mucho", ha señalado.

El directivo del equipo canario cree que el club azulgrana "no tenía necesidad" de exponerse a una sanción que le costara tres puntos. De hecho, ha elogiado la "valentía" de la entidad al tomar la decisión de jugar el encuentro ante las presiones que debió recibir para que no se jugase.

Además, ha explicado por qué su equipo ha acudido al Camp Nou con una bandera de España. "Me han preguntado si era una provocación. Somos los primeros que hemos respetado al Barça cuando saca la senyera. Estas cosas hay que verlas con naturalidad", ha señalado.

"Nosotros estamos fuera de la política. Lo único que queríamos era hacer un guiño a nuestro país y no generar ningún conflicto. Respetamos lo que las personas que son independientes quieren y los que no, también. No entraos en ese debate. Nos sentíamos cómodos luciendo una pequeña bandera. Si alguien se ha sentido agraviado solo pedimos disculpas", ha añadido.

Ramírez ha insistido en que el club canario no ha querido "molestar a nadie", por lo que ha querido pedir disculpas a quienes hayan podido sentirse ofendidos por el gesto. En cualquier caso, ha insistido en que él es español y su bandera es sagrada. "Respeto otras banderas, pero no se puede poner en cuestión la bandera de España".

