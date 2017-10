Josep Vives: "Lo que pasó el domingo en Cataluña fue intolerable"

Con todo lo acontecido en Catalunya el pasado fin de semana, el Barça decidió jugar a puerta cerrada el partido de Liga ante la UD Las Palmas, un gesto que sentó de forma diferentes en los distintos sectores del barcelonismo. Hablamos con Josep Vives, portavoz de la Junta Directiva de la entidad catalana para repasar todo lo que rodea al club.

"El club se ha sumado al paro porque somos una entidad de referencia, hemos sufrido un ataque a nuestros derechos fundamentales. Por eso el club decidió jugar a puerta cerrada, nos sumaremos a los paros. Se creyó que no debíamos cambiar la fecha, no tendría que haber ningún incidente. La Liga comentó que no había razones para suspenderlo", comenta Vives.

"No nos ha gustado nada lo que ha pasado con Piqué hoy. Es un hombre transparente", dijo en relación a los insultos que le han dirigido muchos aficionados en el entrenamiento de la selección española en el primer día de concentración para afrontar los partidos de clasificación ente Albania en Alicante e Israel.

