'Men in Black' vuelve, pero no de la forma que esperabas

'Men in Black' está de vuelta. La saga de películas de ciencia ficción que narra la historia de una organización secreta que vigila la actividad alienígena en la Tierra, volverá a la gran pantalla en 2019, tal y como ha confirmado Sony Pictures. Esta nueva película, que se estrenará el 17 de mayo de ese mismo año, no será la esperada cuarta entrega de 'Men in Black', sino que será un reinicio de la saga.

Cada vez son más las compañías que optan por reiniciar sus sagas más aclamadas con el objetivo de adaptarlas a los nuevos tiempos y, de paso, generar grandes beneficios económicos. Por esa misma razón, Sony ha decidido recuperar 'Men In Black', que generó 1.600 millones de dólares en los cines de todo el mundo, y crear una nueva película con el objetivo de reiniciar el universo ficticio y darle un nuevo sentido.

Sin Will Smith ni Tommy Lee Jones

Según Variety, esta nueva entrega prescindirá de Will Smith y Tommy Lee Jones, quienes interpretaron a los agentes 'J' y 'K' en la trilogía original. Por lo tanto, la compañía busca nuevos actores y actrices para completar este nuevo proyecto que, por el momento, no tiene nombre.

Al mismo tiempo, el medio especializado ha confirmado que Steven Spielberg estará ligado al proyecto como productor ejecutivo, mientras que Matt Holloway y Art Marcum, (Iron Man y Transformers: The Last Knight), se encargarán de escribir esta nueva historia que, en caso de que todo salga según lo previsto, llegará en mayo de 2019.

"La nueva película amplía la franquicia y la revitaliza"

A pesar de que esta película no contará con la participación de Tommy Lee Jones ni de Will Smith, se espera que este nuevo título se construya a base de los eventos que tuvieron lugar en las tres entregas originales, con el objetivo de satisfacer la demanda del público.

Según explica el productor de la película Walter F. Parkes, se trata de una revisión del clásico 'Men in Black' que le da un aire fresco a la franquicia: "Es tan raro llegar al final del guion y saber que estás tienes una película en tus manos... Art y Matt han escrito un spin-off que, de alguna manera, es fiel al núcleo del mundo MiB y aun así amplía la franquicia y la revitaliza".

