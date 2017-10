Simeone: "Costa es el jugador que más me ha sorprendido"

Uno de las grandes alegrías que se ha llevado Diego Pablo Simeone en este 2017 ha sido, sin ninguna duda, la llegada de Diego Costa al club madrileño para las próximas temporadas tras mucho negociar con el Chelsea. Del ariete brasileño habló el técnico en El Larguero con Manu Carreño.

"De los futbolistas que podíamos acércanos, era el indicado para contar con él. Cualquier otro similar no lo podríamos pagar. El año pasado estuvimos cerca. Cuando vino Gameiro ya le dije que la prioridad era Costa, salió la posibilidad de ir a por él y no lo dudamos", contó Simeone.

"Él trabajó mucho para que esto se pueda dar y sabemos las responsabilidades que tenemos. La gente que nos está esperando para la crítica. Sin crítica uno no crece. Sabemos que están esperando agazapados. No tengo ninguna duda. Su esfuerzo vale mucho, pero la gente quiere que sea el Costa que se fue y tendrá que trabajar mucho. Queda un tiempo para trabajar a su mejor nivel. Ahora tendremos que trabajar los partidos que tenemos por delante", analizó el entrenador argentino.

"Diego Costa es el futbolista que he tenido que más me ha sorprendido. Tiene gol, se esfuerza...Cuando logre estar bien competirá con otros compañeros. Yo compromiso no tengo con nadie. Vino Diego Ribas pensando que sería titular, hizo un gran gol que nos llevó a semifinales de Champions y jugó menos de lo esperado", finalizó el dueño del banquillo rojiblanco respecto a qué espera y cómo juzga Simeone a sus jugadores, independientemente de quien sea.

