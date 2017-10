Manu Carreño: "La mano de Simeone se nota en el campo, en los despachos y en la afición"

Ayer estuvo en 'El Larguero' Simeone, que analizó cómo es este Atlético de Madrid, cómo ve el desembarco del equipo y la afición en el Wanda Metropolitano y cómo ha cambiado el club desde su llegada entre otras cosas. De la visita del argentino ha hablado en su comentario en el 'Hoy por Hoy' Manu Carreño:

"El Cholo Simeone ha empezado su séptima temporada después de 500 partidos a sus espaldas, 328 como entrenador y 172 como jugador.

Si importante fue como futbolista, lo que ha hecho Simeone como entrenador va más allá de haber hecho de este Atlético un equipo competitivo, que ha ganado en este tiempo una Liga, una Copa, una Europa League y una Supercopa de Europa.

El Cholo es mucho. Ha estabilizado el club. Ha hecho que crezca económicamente. Ha hecho que crezca socialmente. Ha contribuido mucho a que haya nacido un nuevo estadio, donde 68.000 espectadores lo llenan cada partido e incluso se queda pequeño. Ha revalorizado la plantilla. Ha hecho que se vendan jugadores a precios antes inimaginables.

La mano de Simeone se nota en el campo pero también en los despachos y en el club. Y por supuesto, en la afición. Y la mejor noticia es hay Cholo y Cholismo para rato".

Simeone: "Siento que soy el entrenador ideal para el Atlético en este momento"

El Cholo aprovechó su paso por 'El Larguero' y su conversación con Manu Carreño para recordar a Diego Costa y Vitolo, que llegarán en enero, y a toda su plantilla que no evalúa a los futbolistas por su nombre. "A mí no me cambia un nombre. Cuando llegué salimos campeones de la Europa League, nos quedamos a un punto de la Champions y ganamos la Supercopa al Chelsea. Los nombres van emparentados a lo que el futbolista puede dar, pero yo miro al futbolista, no a los nombres".

Simeone: "Siento que soy el entrenador ideal para el Atlético en este momento" "Tengo claro los pasos que hay que dar. He renovado sabiendo la responsabilidad que tengo por delante", dice un técnico

Comentarios