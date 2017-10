"Salí del armario en la madurez y mi vida dio un giro de 180 grados. Ya era yo"

"Somos una generación perseguida por cuestiones de orientación sexual. Mi madre me denunció cuando tenía 16 años, me denunció por homosexual, llegué a creerme que no era normal", nos cuenta Federico. Una de las salidas entonces "era el casarnos. Por la convicción de que así te 'curarías'". Es su caso personal. Federico se casó y tuvo una hija. Pero con el tiempo "ves que te has metido en algo peor todavía porque tú mismo te encuentras mal". Cuando Federico dio el paso de salir del armario su vida "dio un giro de 180 grados. Salí de ese armario y lo quemé. Hasta entonces era una pieza del engranaje de esta sociedad: estudia, trabaja, cásate, ten hijos, ten un coche, ten un chalet. Creías que ahí ibas a tener la felicidad. Y ese es el problema: no eres tú, no te dejas a ti mismo ser tú".

Con tal motivo creó la Fundación 26 de diciembre, para ayudar "a las personas LGTB que por su edad se encuentran indefensas y desprotegidasante una sociedad que las ha invisibilizado. Personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales que por ser mayores han perdido injustamente el derecho a vivir su identidad y su sexualidad con dignidad". La Fundación 26 de Diciembre nace, precisamente, en conmemoración al 26 de diciembre de 1978, fecha en la que se modificó la Ley 16/1970 sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social.

