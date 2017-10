Julita Salmerón: "No me ilusiona ganar un Goya... tendría que adelgazar para la gala"

Todos tenemos uno de esos amigos que graban interminables vídeos familiares que, por alguna razón se empeña en compartir con nosotros. Gustavo Salmerón es uno de ellos, pero ha sabido sacarle partido.

El actor ha pasado 14 años grabando a su madre con una pequeña cámara doméstica para contar la historia real de su familia que, de algún modo, es también la historia de todo un país: "Muchos hijos, un mono y un castillo", protagonizado Julita, su madre.

"Yo tenía muy poca fe en el proyecto, mi hijo me grababa comiendo galletas de manera desastrosa, jamás pensé que acabaría siendo una película", asegura la actriz de 82 años, feliz por todo el cariño que está recibiendo del público.

Se estrena el mismo día que la nueva de Star Wars

"Mi madre tenía algo muy fuerte en cámara y es muy buena contando historias, por eso quise hacer una película sobre los años en los que ella y mi madre vivían en un castillo" explica Gustavo,

Ante la posibilidad de ganar un Goya al mejor documental, Julita no se muestra especialmente entusiasmada "no me ilusiona... además con este físico tendría que adelgazar para la gala y pasaría hambre" bromeaba Julita antes de añadir que "el mejor premio es el cariño que recibí en el Festival de San Sebastián".

La película se estrena el próximo 15 de diciembre, a la vez que la nueva de Star Wars... qué mala suerte tienen los de Disney.

