Javier Clemente: "Piqué siempre ha dado todo lo que tenía"

"Piqué solo ha manifestado sus sentimientos, él es una persona de Barcelona y dice lo que piensa", mantiene Javier Clemente en relación a la crisis abierta derivada de la situación de Cataluña. "Una persona no llora si no dice lo que siente", resuelve el que fuera seleccionador español en los años 90. Matiza además que no cree que Piqué esté en contra de la Guardia Civil, simplemente está en contra de esa actuación.

"Piqué se ha creado una antipatía debido a los seguidores que tiene el Real Madrid", desliza el técnico vasco, que apunta que por ahí va el problema y ahí se inició todo. "Él ha dado todo lo que ha podido a la selección nacional, lo ha dado todo", aclara Clemente, que mantiene que "el papel de Piqué en la selección no tiene ningún problema, otra cosa es el tema ambiental, eso depende del público", cierra el entrenador.

