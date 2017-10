Feddal: "A mí no me representa nadie que haga daño a alguien"

En esta época de tensiones y gritos desde todas partes se agradece escuchar testimonios como el de Zauhair Feddal, central del Betis. Este marroquí nacido hace 27 años llegó con solo tres años a España para vivir en Cataluña. Un currante del fútbol, un jugador que ha dado muchos tumbos (Segunda B, Marruecos, fútbol italiano y, finalmente, Primera División).

"Con trabajo y constancia todo se puede conseguir, estoy muy orgulloso de lo que he conseguido", le explica a Manu Carreño desde los estudios de Radio Sevilla, lugar donde atiende a El Larguero. De familia humilde, Feddal lo tenía claro: "el fútbol podía ser una vía de escape", y de momento lo está siendo.

"Los que hacen daño a la gente no son musulmanes, son locos"

El pasado 17 de agosto, día de los atentados en Barcelona y Cambrils, Feddal, que es musulmán, sufrió uno de sus momentos más duros desde que está en España. "Lo que pasó afectó sobre todo a los musulmanes, lo pasamos muy mal porque nos afecta a nuestra imagen", ha comentado.

"En ninguna religión dice que tienes que hacer daño a otra persona. Esta gente son terroristas suicidas, enfermos que hacen daño. Lo que me alegró mucho fue que los musulmanes de las grandes ciudades hicieron protestas para demostrar que estamos en contra del terrorismo", explica con total tranquilidad el jugador.

Feddal ha zanjado su discurso diciendo que "los que hacen daño a la gente no son musulmanes, no son ni radicales ni musulmanes, son gente loca. A mí no me representa nadie que haga daño a alguien".

