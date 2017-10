¿Cómo se lleva el caso Piqué en un vestuario?

El caso Piqué sigue dando (y dará) que hablar en este parón de selecciones. La selección tiene que jugar el viernes en Alicante contra Albania y después en Israel, con el objetivo de asegurar matemáticamente la clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Hemos juntado en el Sanedrín a Rafa Alkorta, Santi Cañizares y Julen Guerrero, todos internacionales con la selección, nos cuentan cómo se lleva un asunto así en un vestuario con jugadores de todos los equipos.

"Creo que es un reflejo de lo que pasa en el país. Celebro que el seleccionador y el presidente no hayan tomado ninguna medida, eso da una imagen de serenidad y es lo mejor y más justo. Si tiene unas ideas contrarias a la selección, ya ha dejado claro que no es así. Esto va más allá de Piqué", comenta Cañizares.

"Hay que medirle por su rendimiento y compromiso, y eso es indudable. El seleccionador cuenta con él. Para los jugadores no es nada cómodo esta situación, para eso ha salido, para soportar todo esto", analiza Julen Guerrero en relación a todo lo que ha levantado el caso Piqué estos días.

"Es un tema muy delicado y muy personal. Yo sólo pongo un ejemplo. Cañizares es un gran amigo mío, y nos dijimos que no hablaríamos de política nunca, y no hemos discutido nunca. Es la mejor forma de solucionar las cosas, cuando alguien saca los pies del tiesto, la gente se asusta. Los jugadores tenemos ideología y Gerard sólo ha ejercido su derecho a la libertad de expresión. El que no haya entendido sus palabras es problema de cada uno", finalizó Alkorta.

