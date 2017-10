Alfonso Merino: “Hay guardias civiles que se plantean sacar a sus hijos de Cataluña”

“No doy crédito a lo que está ocurriendo en Cataluña. De un mes hacia aquí ha cambiado todo. No había esta crispación”, lamenta Alfonso Merino, que lleva trabajando en Cataluña 24 años. El secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cataluña asegura que los agentes están sufriendo “escraches, insultos a sus mujeres y señalan a sus hijos en los colegios”.

En una entrevista en ‘Hoy por Hoy’ ha relatado, como ejemplo, el caso de un colegio en el que días antes del 1-O se convocó una concentración de apoyo al referéndum ilegal y “se preguntó, a mano alzada, quién no quería asistir”. “Señalado, y encima hijo de Guardia Civil”. También ha denunciado que la situación ha llegado a tal punto que “se sacan fotos a los guardias civiles para que los reconozcan en la calle”, motivo por el que ya hay quien “se plantea sacar a sus hijos de Cataluña”.

Merino cree que las cargas policiales el 1-O fueron “proporcionadas”, teniendo en cuenta “la crispación del momento”. “Muchas veces no queda más remedio que hacer la carga para conseguir el fin” dictado por una orden judicial. Entiende, no obstante, que el operativo “no estuvo bien organizado”. Además, recrimina al Gobierno la falta de apoyo a los agentes que viven en Cataluña: “El ministro del Interior no ha estado en Cataluña, el director general de la Guardia Civil no se ha presentado. Nos sentimos con muy poco apoyo por parte del Gobierno”.

