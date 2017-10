Pantomima Full: "Rajoy como robot sería de lo mejorcito del mundo"

La pareja formada por Alberto y Rober siempre soñó contar las mejores historias y desvelar los casos de corrupción más intrincados. No estudiaron en Columbia ni pisaron jamás el New York Times, pero estuvieron un verano en la Gran Manzana viendo Cats y no se pierden la película "Todos los hombres del presidente" cada vez que la pasan por La 2 .

Este dúo cómico que insiste en llamarse Pantomima Full, ha decidido posicionarse abiertamente en el conflicto catalán mostrándose en contra de la independencia porque "queremos que España declare la dependencia y pase a depender de Suecia o Noruega ya que no damos una".

Están tan desilusionados y avergonzados con la imagen que proyecta España de cara al resto de países que han decidido dar un paso al frente y proponer ideas para cambiarla: "Por ejemplo, deberíamos hacer creer al mundo que Rajoy es un Robot, así cuando la líe podremos decir que para ser un robot no es para tanto. De hecho como robot sería la hostia".

Para conocer el resto de las seis medidas que proponen, así como la "aportación de Pantomima" de estos dos inseparables expertos en nada, deberás escuchar el audio. Tampoco vamos a dejártelo todo aquí en bandeja.

