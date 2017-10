El Mago Pop: "El espectador sabe que lo hago no es real pero jugamos a obviarlo"

Empezó buscando monedas detrás de su oreja con 4 años y hoy es uno de los mejores ilusionistas del mundo. Premio Nacional de Magia, ha batido todos los récords de taquilla con su espectáculo La Gran Ilusión.

Antonio Díaz, el Mago Pop, vuelve a los teatros con 'Nada es imposible', un espectáculo que le hace "muy feliz porque reúne todos los juegos que fui apuntando en una libreta desde que era un niño. No me he guardado nada para futuros espectáculos".

Se trata de su proyecto teatral más ambicioso hasta ahora: "es una gran produccion, en el anterior eramos como 15 personas y en este somos casi 40. Hacemos efectos de gran impacto"



Al contrario que muchos políticos, Antonio reparte ilusión y la ilusión es algo que hace mucha falta estos días. "Yo firmo un un pacto con los espectadores. Ellos saben que lo que hago esconde misterios, pero que evidentemente no es real. Yo sé que lo saben y jugamos a obviarlo. Al final es un juego".

