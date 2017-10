Ropa blanca para pedir diálogo en Cataluña

Este miércoles, en 'La Ventana', hemos hablado con Guillermo Fernández, un madrileño de 32 años que, en medio de la tensión social por el conflicto catalán, ha hecho un llamamiento al diálogo a través de las redes sociales.

Junto a varios amigos, Guillermo ha creado en Facebook una campaña en la que anima a los ciudadanos a concentrarse el próximo sábado en la puerta de los ayuntamientos vestidos con prendas de color blanco.

"La idea surgió al hablar con amigos, compañeros y vecinos. No nos creíamos lo que estaba pasando. Nos sentíamos impotentes y pensamos que había que hacer algo", ha comentado Fernández. Y, parece, que han conseguido su propósito: "Estamos desbordados, pero muy contentos. Mucha gente se pone en contacto con nosotros para agradecernos la iniciativa".

Pero, ¿por qué la idea de ir vestidos de blanco? "El blanco no solo es el color de la paz, sino también el de una hoja en la que empezar a dibujar, a construir, en la que empezar de nuevo". Eso sí, piden que la iniciativa no se politice: "Queremos que sea una cosa de la sociedad civil, de todos nosotros. Si los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo, que nos dejen a los ciudadanos buscar una solución", ha concluido Guillermo.

