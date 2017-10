Francesc Serra, el espontáneo que saltó al Camp Nou: "El Barça no tenía ni idea"

Francesc Serra, el espontáneo que saltó al campo durante el partido a puerta cerrada del Barcelona contra la UD Las Palmas con una pancarta con la palabra 'Democracia', pasó por El Larguero para explicar su acción.

La intromisión de Serra en el Camp Nou podría costarle caro al Barcelona: La Liga ha anunciado que piensa demandar al club por jugar a puerta cerrada -debido al referéndum ilegal del 1-O- y haber permitido la intromisión del espontáneo.

"De espontáneo nada, medité. El objetivo era protestar por las cargas policiales de ese domingo en el referéndum. El Barça no tenía ni idea, entré como entré otras veces para mostrar una pancarta que decía "democracia"", explicó.

"Hay que exculpar al Barcelona. Salté por lo que salté, no para dar besos a las botas de futbolistas. Gerard Piqué se aproximó y pudo escucharme gritar."

Respecto a cómo accedió al campo, Serra dijo que "en ese partido no había más seguridad que en otros, ni menos. Estoy en la primera gradería y salto. Me escapo del sistema y eso no se lo esperaba nadie, ni siquiera los de seguridad. Siempre hay alguien que te puede ayudar, ese fue el método".

