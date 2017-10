¿Qué le pasa a la Argentina de Messi?

Tras empatar ante Perú en la Bombonera, la selección argentina se ha complicado y de qué manera su clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Para estar en la cita, Argentina deberá ganar a Ecuador en la última jornada para asegurarse, al menos, la repesca. Para el resto de combinaciones, deberá esperar a ver cómo termina el encuentro que enfrentará a Perú y Colombia. Lo analizamos con Gustavo López, Bruno Alemany y Juan Pablo Méndez, periodista de Olé.

"La realidad nos ha llevado a tener culpas compartidas. El sentimiento es de incredulidad. Es difícil jugar en Quito, pero aún así es difícil para Argentina. Hacen figuras a los arqueros, anoche igual. Metió Messi cinco pases de gol y ningún compañero lo aprovechó. Lo qué pasa lo tiene que explicar un mago. Creo que apuntan más a los jugadores que han perdido tres finales en esta generación. Martino renuncia, entre otras cosas, porque no había cobrado algunos meses y porque le negaron jugadores para los Juegos Olímpicos. Argentina lo tiene muy complicado", comenta Méndez.

"Argentina viene siendo pesimista de cara a la selección. La realidad es que hay un problema de jugadores y a nivel de estructura. No puedes tener tres entrenadores para unas eliminatorias, no se pueden coger automatismos así. El estado emocional juega un papel fundamental en estos partidos. Sería injusto cargar las frustraciones Messí, más no puede hacer. Le dan bolas de fuego y da pases en condiciones a sus compañeros. Más no puede hacer", explica Gustavo López.

"No hay equilibrio. Generan y no anotan y le generan mucho. Soy optimista de cara al partido contra Ecuador, tienen que sacar esa garra. Ecuador será complicado, todos quieren dejar fuera a una grande. Esperemos que salga bien porque un Mundial sin argentina no sería bueno", finalizó López.

Comentarios