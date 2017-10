Lorca, rostro sin voz

Cuando alguien acude a una Fonoteca en busca de la voz de Federico García Lorca le sorprende muchísimo descubrir que no la hay y que de momento es un gran misterio cómo hablaba el poeta. De él tenemos manuscritos de su puño y letra, con su firma, e incluso dibujos. También hemos visto imágenes suyas en movimiento y muchas fotos, entre ellas la última conocida de Federico, en una terraza de un café del Paseo de Recoletos de Madrid, a principios de julio de 1936. Unos días después se marcharía a Granada, donde fue fusilado la madrugada del 18 de agosto.

Con su asesinato se apagó su voz, que no se conserva ni hablando, ni recitando, ni cantando, pero sí podemos escuchar cómo tocaba el piano. En la Discoteca de la Cadena Ser conservamos un vinilo en el que el poerta acompaña al piano a Encarnación López Júlvez, conocida artísticamente como La Argentinita, una gran amiga de Federico y de otros poetas de la Generación del 27.

En 'Entre Tiempos' hemos hablado con la sobrina del poeta, Laura García Lorca. Ella nos ha relatado una anécdota que quizá muchos no conozcan: una mañana, Lorca tenía una cita para que su voz quedara grabada en el Archivo de la Palabra, pero Federico no acudió a la cita porque se quedó dormido. No fue aquella la única oportunidad de grabar al poeta granadino, existen fotos de Lorca durante una entrevista en una radio argentina, en la que también habría recitado algunos de esos versos y aunque tampoco se ha localizado aquella grabación, Laura García Lorca confía en que algún día aparecerá ese ansiado audio.

El actor Juan Echanove ha interpretado a García Lorca en dos ocasiones y nos ha hablado de la obsesión por saber cómo hablaba el poeta granadino. También nos ha contado cómo tuvo en cuenta el tema de la voz para preparar el personaje en "Comedia sin título", que dirigía Luis Pasqual. Es increíble descubrir que Echanove lo hizo tan bien que hubo gente que creyó que aquella era la voz de Lorca, incluso quienes le habían conocido.

Y además, del catálogo de gente recitando a Lorca con el que cuenta la Fonoteca de la SER, hemos elegido a Paco Rabal para escucharle recitando los versos del poema "Amor Huído".

Junto a Ana Martínez Concejo, que dirige y presenta el programa, están como siempre María Romero, que pone la música, y Ana Más, que se encarga de los oyentes. María nos propone una lista de canciones que nacieron a la lírica luz de un poema, ya sea porque fueron musicados y cantados o porque consiguieron inspirar nuevos versos. Ana Más rinde homenaje a nuestro querido Carlos Llamas, al cumplirse diez años de su muerte.

