Cuando escuchas una canción y todo 'Encaja'

Estos meses después el verano están llenos de discos nuevos. Sin embargo en esta lista también rescatamos algún que otro tema que tiene unos meses pero que nos parece perfecto para este momento. Algo de pop, un poco de electrónica, otro de rap... ha quedado una lista de lo más variadita.

Encaja (Amatria)

Esta canción nos alegra el día y el videoclip el mes entero. Forma parte del nuevo disco de Amatria, que también con un nombre muy elocuente: Algarabía. La letra de Encaja es bastante clara la letra: habla de esos pequeños momentos en los que, efectivamente, todo encaja y sientes esa felicidad, a lo mejor breve, pero intensa. "El baile de vivir ahora", como canta él. Por cierto, se llama Joni, no Yoni (quien escuche el audio lo entenderá...).

Spent the day in bed (Morrissey)

Lo nuevo de Morrissey se llama Spent the day in bed y es un canto a la procastinación. El HIMNO de la procastinación. Pero no solo nos invita a pasar el día en la cama. También nos invita a no ver las noticias porque nos hacen sentir pequeños y solos... Así de combativo ha vuelto el cantante de Los Smiths. Un tipo carismático, controvertido y, sobre todo, superdotado en lo musical, capaz de sacarse de la chistera una joya pop tan aparentemente sencilla como ésta. Su próximo disco se llamará Low in high school, saldrá en noviembre y, solo por el nombre de las canciones, ya ha generado muchos comentarios: Cuando te abres de piernas; Quién nos protegerá de la policía... De momento, disfrutemos de Spent the Day in Bed.

Con la cabeza alta (Arkano)

Muchos conocieron a Arkano hace un año, cuando batió el récord mundial de estar rapeando más de 24 horas seguidas. Concretamente, estuvo 24 horas, 34 minutos y 27 segundos improvisando. Desde entonces, la carrera de Arkano se ha disparado y acaba de publicar su primer disco: Bioluminiscencia. Como en la Puerta del Sol, en este trabajo está rodeado de amigos: El Langui, El Chojin, R de Rumba o Nach, que está presente en este tema.

Deadly Valentine (Charlotte Gainsbourg)

Lo nuevo de Charlotte Gainsbourg, hija de Jane Birkin y Serge Gainsbourg, se llamará Rest y saldrá el 17 de noviembre. Un álbum con el que rompe un silencio discográfico de ocho años y que tiene muy buena pinta. En primer lugar, por la elegancia ochentera de esta canción, Deadly Valentine. Y también porque entre las colaboraciones anunciadas figura un componente de Daft Punk, un componente de los Beatles (Paul McCartney) y también el responsable de los violines en el primer disco de Arcade Fire, Owen Pallett. Las expectativas están muy altas y eso es peligroso, pero lo cierto es que las canciones que hemos podido escuchar hasta ahora, ¡nos encantan!

Giro (Delorean)

Esta canción tiene unos meses pero nos ha atrapado ahora. Los guipúzcoanos Delorean publicaron su último disco el año pasado pero se ve que esta canción, Giro, y otra llamada Haze se quedaron en la recámara y han decidido publicarlas este verano. Como estamos en el veranillo de San Miguel...

Te lo Digo a Ti (Vetusta Morla)

Lo nuevo de Vetusta Morla ha sorprendido con un regreso muy rockero y muy indie... ¡megáfono en mano! A los muy fans del grupo esta canción les ha dejado un poco fríos, pero a Carlos, que siempre había sido oyente escéptico, le han cautivado ahora. Te lo digo a ti ya es su canción favorita de Vetusta Morla.

Ahora (Dolo Beltrán)

La que fuera vocalista de Pastora, Dolo Beltrán, ha publicado su primer disco en solitario este año, Copilotos. Un disco bastante electrónico donde las letras también tienen mucho peso. Esta canción se llama Ahora también os va a hacer bailar, por ejemplo, el próximo 21 de octubre en la sala El Sol de Madrid.

Walk It Back (The National)

Otro regreso ilustre. Un grupo al que aún no habíamos traído a nuestra playlist porque ya se había hablado mucho de su nuevo disco y queríamos escucharlo para confirmar que sí, que The National lo ha vuelto a hacer. Sleep Well Beast va a ser uno de los discos del año gracias a canciones tan redondas como Walk It Back, que tiene como dos partes: la segunda... bueno, pero la primera es MA-RA-VI-LLO-SA. Elegante, sutil, compleja... ¡Disfrutadla!

Pan (Mow)

Cuando conocemos a un artista nuevo siempre tendemos a compararlo con lo que conocemos. A Mow la comparan con Lana del Rey o incluso con Björk. Ella es madrileña, tiene 23 años y acaba de publicar su primer EP. Ha contado con la colaboración instrumental de los canarios Solo Astra y lo ha grabado en el estudio El Invernadero, de Brian Hunt. Cinco canciones deliciosas entre las que nos ha costado decidirnos.

Una sola manera (Mishima)

Para el final nos hemos reservado una canción de Mishima que se llama Una sola manera y que, probablemente, fue concebida pensando en una relación de pareja, pero que, con lo que está pasando, tiene más lecturas. David Carabén canta que no hay una sola forma de ser felices y que es increíble que estemos juntos; pero también que no hay una sola manera de pedir perdón, de olvidar, de decir adiós, de querer... y que a veces le parece un drama, mientras que otras no le parece tan grave. Una reflexión muy interesante y una canción preciosa, incluida en un disco que salió hace varios meses y que aún no había sonado en nuestras playlist porque nos ha ido convenciendo poco a poco.

Comentarios