Alberto Ammann: "Las fronteras y banderas cada vez importan menos"

Alberto Ammann es protagonista de la serie Narcos de Netflix, pero también protagoniza la serie Mars de National Geographic e, igualmente, es protagonista de la serie Apaches, de Atresmedia, aún por estrenar... lo que se conoce como un actor en serie.

Le conocimos interpretando a un funcionario de prisiones inmerso en un motín, ha conducido coches a velocidades que harían reventar un radar, ha dado vida a un narcotraficante sanguinario de la mayor organización criminal del planeta y ha viajado a Marte... Ahora, por fin, Alberto Ammann se enfrenta a su papel más arriesgado: ser emprendedor en España.

"Cierto, tengo varios negocios: un bar, el BenTeVeo, y recientemente hemos abierto una escuela de interpretación, un teatro... aquí paro o me da algo, no duermo muchas horas últimamente".

El trabajo que más tiempo le quita sigue siendo el de actor. De hecho, acaba de volver de Budapest, donde ha estado tres meses de rodaje: "soy argentino, pero me he criado también en Canarias y Madrid y por mi trabajo no paro de viajar. Estoy convencido de que las fronteras y las banderas cada vez importan menos, son otras las que nos unen a las personas".

Seguiremos muy de cerca los avances profesionales de este polivalente actor.













Comentarios