Lo predijeron todo sobre Cataluña

La situación en Cataluña es trágica, y lo peor es que no podemos decir que no estuviéramos avisados. No por nuestra clase política, claro, que parece que no ve venir nada, sino por la fuente de sabiduría del Siglo XXI: Los Simpsons.

Hemos recopilado todas las predicciones de la mítica serie sobre el Procés, desde un capítulo de la segunda temporada, en el que puede verse al Gobierno Español reaccionando a las reclamaciones de los independentistas; hasta un capítulo reciente, en el puede verse a Homer interpretando a un diputado de la CUP mientras el Tribunal Constitucional invalida la ley de transitoriedad.

Descubre todas las predicciones de la serie de Matt Groening sobre el conflicto catalán en el siguiente audio:

