Universal confirma que el primer 'spin off' de 'Fast & Furious' llegará en 2019

La saga de películas 'Fast & Furious' demostraba el pasado mes de abril, cuando se estrenó 'The Fate of the Furious', que goza de gran salud. La cinta dirigida por Felix Gary Gray, se convertía en el estreno mundial más taquillero de la historia después de recaudar un total de 532,5 millones de dólares del mundo en su primer fin de semana, superando así a 'Star Wars: El despertar de la Fuerza'.

Finalmente, la cinta recaudaba 1.238.764.765 dólares en todo el mundo, convirtiéndose así en la decimoprimera película más taquillera de la historia. A pesar de que no es la más taquillera, 'Furious 7' es la quinta película más taquillera con 1.516.045.911 dólares, la franquicia muestra una buena salud. Por esa misma razón, Universal ha decidido exprimir (más aún) su producto.

El primer 'spin-off' llega en 2019

Universal ha confirmado que el primer 'Spin-off' de 'Fast & Furious', es decir la primera historia derivada de la trama original, llegará al cine en 2019. El estudio ha dado a conocer que, en esta ocasión, la trama se centrará en los personajes de Hobbs y Deckard, interpretados por Dwayne 'The Rock' Johnson y Jason Staham, respectivamente.

El personaje de Dwayne Johnson entró en la factoría de 'Fast & Furious' en 'Fast Five' (2011). Mientras tanto, Jason Staham se incorporaría dos años más tarde, en 2013, para 'Fast & Furious 6'. A partir de entonces, ambos personajes se han convertido en recurrentes. De hecho, en la última película protagonizan una de las escenas más aplaudidas de la cinta.

Los próximos proyectos de la franquicia

No obstante, este 'spin off' no es el único proyecto en marcha de Universal. El estudio también está preparando 'Fast & Furious 9' y 'Fast & Furious 10. La primera de ellas, que en un principio había sido fijada para 2019, no se estrenará hasta 2020. Mientras tanto, el décimo episodio llegará en 2021.

Tal y como explica la presidenta del estudio, Donna Langley, en una entrevista con The Hollywood Reporter, este primer 'spin off' podría no ser el último: "La marca global de Fast & Furious es sólida y está llena de personajes icónicos, y tenemos ganas de continuar construyendo sobre el filme que inició todo y también expandiendo (la saga) en diferentes narrativas comenzando con nuestro primer spin off." Por lo tanto, de resultar exitosa, la franquicia podría continuar realizando nuevas historias derivadas basadas en sus personajes más populares.

Comentarios