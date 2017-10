"España no firmó la campaña contra las armas nucleares del Nobel de la Paz"

Actualmente, se calcula que hay 15.000 armas nucleares en todo el mundo, con una potencia de destrucción infinitamente mayor, por ejemplo, que las bombas de Hirosima. Aunque cueste creerlo, en pleno Siglo XXI, aún no existe un acuerdo que prohíba el uso de armas nucleares. “Hay acuerdos para todo tipo de armas, como las químicas, las bombas racimo… Pero no hay ninguno sobre las armas nucleares”, explica a Punto de Fuga, Jordi Armadans, director de Fundi Pau. Esta es una de las organizaciones que forman parte la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), que ha recibido el Nobel de la Paz.

Naciones Unidas impulsó el primer acuerdo internacional para abolir las armas nucleares. Más de 130 países han trabajando en ese texto, que votó el pasado 7 de julio. Pero entre esos países, no están las cinco principales potencias con armamento nuclear, es decir, Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

No están, porque la OTAN no quiere que estén. La OTAN envió una circular interna a todos sus miembros para que no se sumen a ese tratado, “la OTAN está boicoteando este tratado internacional, están haciendo todo lo posible para torpedear este acuerdo que busca prohibir las armas nucleares", tal y como denunció en Punto de Fuga el director de FundiPau.

España es uno de los países que tampoco ha firmado este Tratado Internacional, "solo Holanda se ha desmarcado". Este premio es una "desautorización" para todos esos países que se han desentendido como España, "el Gobierno de España tiene ahora algo más de presión porque tiene un Nobel de la Paz que reconoce la necesidad de avanzar hacia el desarme nuclear", asegura Jordi Armadans.

Pero esa no es la única presión, el Congreso de los Diputados también sacó adelante una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por FundiPau, en la que se decidió instar al Gobierno de España a sumarse a este tratado internacional contra las armas nucleares.

En los últimos diez años, FundiPau ha alertado incansablemente sobre los graves peligros que suponen las armas nucleares, de ahí esta campaña global para su prohibición total. "Por eso estamos muy felices del reconocimiento que hace a todas las organizaciones, como la nuestra, que ha participado en esta campaña".

