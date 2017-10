Scepovic: “Es normal que la gente espere más de nosotros”

Stephan Scepovic, delantero del Sporting de Gijón, explicó la victoria contra el Sevilla tras haber marcado el primero de los tres goles que se celebraron en el Molinón.

En lo que lleva de temporada, el club gijonés ha fallado seis penaltis, los dos últimos frente al Sevilla. "Si no los tiras no los puedes fallar. Yo creo que es una racha y puede pasar. Cuando entre el primero será más fácil. Seguiremos ensayando para que no pase más", explicó Scepovic.

El Sporting respira aliviado El equipo gijonés aprovecha la debilidad del colista para, tras una primera parte muy espesa, lograr una goleada que serena los ánimos

"Entiendo que la afición estuviese descontenta. No estábamos mal, pero haber fallado el penalti y las ocasiones de gol hace que la gente se ponga nerviosa y es normal", dijo el serbio.

"Es normal que la gente espere más de nosotros. A nosotros también nos gustaría tener el máximo de puntos, pero es difícil. La segunda es así, hay que entrar a todos los partidos al doscientos por cien. No lo voy a decir, pero el objetivo es subir a primera. Sería un fracaso no luchar por primera, para eso estamos aquí", concluyó.

