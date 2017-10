La letra pequeña de los datos del paro: más desempleo en estudiantes y mujeres

Esta semana conocíamos los datos del paro registrado en septiembre, que aumentaba en 27.858 personas... el peor dato en este mes desde 2012. Sin embargo, hay algunos datos que han pasado desapercibidos. La letra pequeña del desempleo en septiembre que afecta especialmente a dos colectivos: estudiantes y mujeres.

Como viene siendo habitual, el de los jóvenes es uno de los grupos más perjudicados en estos datos del paro registrado en el mes de septiembre... En especial, aquellos que finalizaron sus estudios en junio o julio y se enfrentan ahora a la realidad del mercado laboral. Es el caso de Sara: "Acabé la carrera en junio y me apunté al paro en septiembre. Y a un millón de cursos", explica la joven. "El paro tienen bastantes cursos para formación, pero no me ha salido nada porque tardan bastante. Es una situación complicada porque estás en tierra de nadie, ya has terminado la carrera, eres titulada... Y ahora, ¿qué?".

Según los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, el caso de los estudiantes es cíclico y ocurre todos los años... Pero este año especialmente. 16.384 nuevos parados entran en la categoría de desempleados sin empleo anterior, de los que 6.300, algo más de un tercio, se encuentran en la franja de edad de entre 20 y 24 años.

Las mujeres son otro de los colectivos más afectados... casi 20.000 de los nuevos desempleados. Especialmente llamativos son los datos de desempleadas en la franja de edad de 45 años o más: 4.162 nuevas paradas... Frente al descenso en 4.700 hombres en la misma franja de edad. Marisa es una afectada de la empresa Naturalcalá, empresa pública de la comunidad de Madrid, en paro desde el 1 de septiembre, cuando la empresa notificó a todos los empleados que no podrían acceder a su puesto de trabajo.

"Al tener 47 años y ser mujer es complicado, ya que la gente busca a alguien más jovencito para poder pagarle menos", explica. Para ella, la situación es difícil y asegura estar "asustada" por esta situación, con un perfil de trabajo muy concreto, lo que puede dificultar su búsqueda de empleo.

Comentarios