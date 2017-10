¿Edad de los amantes? Cuestión de gustos

Si pienso en posibles amantes, les aseguro que antes de planteármelo siquiera, les he observado las manos. Las de ellos me gustan grandes, con dedos que sean muestrarios de pollas. Llegado el caso, ejercerán como tal, adentrándose en los huecos pertinentes. En mujeres, con dedos infinitos, que acaricien mis escondites preferidos. Dedos que den el mejor significado al verbo "teclear". Dedos que acaricien y se dejen chupar.

Fui consciente de mi debilidad por los dedos el día que vi sobre mi teta una mano melindrosa, cuyo propietario, el pobre, merecía tenerla mucho más grande. Aquella mano sobre mi pecho parecía la mano de un crío más que la mano de un hombre...

Los fijos a estas citas nuestras saben que llamamos delfines a esos amantes más jóvenes que la hembra que acontezca. Una oyente, Ana García Huerta, renombró para siempre el sujeto por el que a mí me vienen a la cabeza los últimos hombres y mujeres de piel resbaladiza. Sabes antes de que los abraces, que tienen la piel tan resbaladiza que se escurrirán para seguir nadando a su ritmo. Son más jóvenes, sí. Pero quizás yo ya tengo jóvenes a mi alrededor capaces de interesarme. Son más jóvenes que yo, pero no son ni mucho menos niñatos de turno ni niñas de piruleta. ¡No todo iba a ser malo en cumplir años!

Quizás sea hora de asimilar que el requisito más importante para elegir a mis amantes, no tiene que ser la edad. Puestos a ponernos frívola, mejor que solo me preocupe que tengan las manos como a mí me gustan.

