Lopetegui: “Odriozola tiene la personalidad para ser parte de la selección”

Julen Lopetegui comentó en El Larguero las últimas noticias sobre sus jugadores: el debut de Odriozola, las amarillas de Piqué y Silva y la lesión de Thiago.

Sobre el jugador de la Real, el técnico dijo que "es un chico que necesitábamos en este partido, tiene la mentalidad y personalidad que requiere ser parte de la selección. Es un chico muy equilibrado, nos sorprendió sorprendió su tranquilidad y madurez".

Además, también comentó las sanciones que impidieron a Piqué y Silva jugar en el próximo encuentro y, por tanto, evitaron su desplazamiento hasta Jerusalén. "No han venido por sensatez, están sancionados. No han forzado la cartulina, las cartulinas son consecuencia del partido, no hay más que comentar al respecto".

Sobre la lesión de Thiago, que impedirá que juegue, el técnico explicó que "en la primera parte le dolía, pero en caliente estaba bien. Esta mañana le han hecho una prueba y por precaución ha vuelto con su club".

"Afortunadamente llegamos clasificados, que es lo que queríamos. Ha sido una clasificación muy buena por nuestra parte, era un grupo muy complicado. Ha sido una carrera de año y medio donde el equipo ha afrontado cada partido como si fuera el último", explicó Lopetegui.

