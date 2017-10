Una semana asomados al precipicio

Lunes 2

Comienza la semana en la madrugada del domingo al lunes, al filo de la medianoche. El Govern ratifica la validez y el resultado del referéndum ilegal del 1 de octubre. El portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, asegura haber contabilizado algo más de 2.200.000 papeletas, en las que el 'sí' a la independencia de Cataluña alcanza el 90% de los votos, frente a un 7,8% en contra.

Por la mañana, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, también defiende la validez de la consulta, delega en el Parlament la posible declaración de independencia y propone una mediación internacional para volver a entenderse con España.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide una investigación “independiente e imparcial” sobre los actos de violencia ocurridos ayer en Cataluña. Este organismo recuerda que la violencia jamás se puede convertir en instrumento de acción política. Entrevistado por Pepa Bueno en Hoy por Hoy, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, lamenta las imágenes que dejó el 1-0 pero defiende la acción policial.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe en Moncloa al líder de la oposición, Pedro Sánchez, y al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Los partidos políticos insisten en la necesidad de abrir vías de diálogo urgente entre Madrid y Barcelona. La habitual mesa política de los lunes de Hora25 sirvió para dejar patente que las posiciones de cara a un futuro diálogo están todavía muy alejadas.

Martes 3

Miles de personas se echan a la calle en una nueva jornada de movilizaciones en Cataluña contra las cargas policiales del 1-O. El paro tiene una especial incidencia en la movilidad y un seguimiento discreto en las grandes empresas catalanas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, vuelve a defender la estrategia que siguió Moncloa para impedir la consulta impedida por el Tribunal Constitucional. Por su parte, el PSOE plantea la reprobación de la vicepresidenta por las cargas policiales del domingo.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se reúne con los mandos de Policía y de la Guardia Civil para reiterar que los agentes se quedan en Cataluña y para responsabilizar a Puigdemont de la presión en las calles.

Moncloa asegura que dos hoteles expulsaron a policías ante las amenazas del Ayuntamiento de Pineda de cerrarlos. La Cadena SER tiene acceso a un documento en el que la cadena hotelera Checkin dice haberse reunido con responsables del Ayuntamiento de Pineda de Mar, que les amenazaron con "cerrar los hoteles durante cinco años”. El alcalde de Pineda de Mar precisa en Hora 25 que las afirmaciones del hotel obedecen al "estrés y la tensión del momento”.

A las 21:00 llega el mensaje del rey. Felipe VI acusa de deslealtad a determinadas autoridades de Cataluña que incumplen el Estatuto y la Constitución. Todo esto ha derivado -según el rey- en una "apropiación" de las instituciones históricas de Cataluña y ha socavado la convivencia de la sociedad catalana. "En esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña", concluye el monarca.

Tras el discurso del rey, la BBC avanza una entrevista con el presidente de la Generalitat que acaba emitiendo íntegramente el miércoles. En ella, Carles Puigdemont anuncia que declarará la independencia "en cuestión de días”.

Miércoles 4

El Ibex 35 encaja su mayor caída desde el Brexit. El selectivo español pierde un 2,85% con los bancos catalanes de nuevo como los valores más castigados. El ministro de Economía, Luis de Guindos, pide calma a los clientes.

La junta de portavoces del Parlament de Cataluña evidencia las discrepancias estratégicas entre Junts Pel Sí y la CUP. El Gobierno mantiene que una eventual declaración unilateral de independencia es inviable.

El president de la Generalitat responde al rey Felipe VI en un mensaje televisado. Carles Puigdemont reprocha al monarca que en la víspera se dirigiera a una parte de los catalanes. Puigdemont acusa al jefe del Estado de "hacer suyas políticas del Gobierno de Rajoy" y de "allanar las decisiones para liquidar las aspiraciones de Cataluña. (...) Así no. Con su decisión de ayer, usted decepcionó a mucha gente en Cataluña que le aprecia".

Salió a replicar el discurso de Puigdemont la vicepresidenta Sáenz de Santamaría: "Es un dirigente contra la ley y contra la mayoría de los catalanes". Desde el PSOE, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, lamenta que Puigdemont no renuncie a la vía unilateral.

Jueves 5

Comienza la fuga de empresas que quieren salir de Cataluña. En un reunión extraordinaria de su consejo de administración, el Banco Sabadell decide cambiar su sede social a Alicante. Horas antes, en declaraciones a laSexta, el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, no daba por seguro que estos traslados empresariales se fueran a producir.

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, pide la intervención inmediata de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En una entrevista a EFE, el presidente Rajoy insiste en pedir a Puigdemont que abandone la vía unilateral.

Mediante una nota, FAES pide a Rajoy que convoque elecciones si no se encuentra con ánimo para dar una respuesta política al problema. El Gobierno cierra filas con su presidente. El portavoz Méndez de Vigo prefiere pensar que no es algo personal del expresidente Aznar. Por su parte, al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no se le ocurre nadie mejor que Rajoy para seguir afrontando el desafío independentista.

La preocupación de los ciudadanos por la independencia de Cataluña se ha triplicado en los últimos dos meses, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de septiembre, en el que el 7,8% de los encuestados lo señala como uno de los tres principales problemas del país.

El TC suspende por "urgencia excepcional" el pleno separatista del lunes. Por unanimidad, el alto tribunal obliga a la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, a demostrar que cumple la resolución y le advierte de responsabilidades penales.

Viernes 6

El Gobierno aprueba un decreto para facilitar la salida exprés de empresas de Cataluña para que las compañías no tengan que celebrar una junta de accionistas para un cambio de sede social, incluso si está contemplado en sus estatutos. El Ejecutivo mueve ficha en un decreto hecho a medida de Caixabank, que cambia su sede social a Valencia. Por su parte, Gas Natural traslada su domicilio social a Madrid.

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, declara como imputado por sedición en la Audiencia Nacional. Según fuentes jurídicas consultadas por la SER, Trapero abandona este órgano jurisdiccional sin medida cautelar alguna porque la Fiscalía ha aportado nueva documentación sobre los hechos objeto de investigación. Trapero volverá a declarar cuando sean analizados por el juzgado.

En una entrevista al Financial Times, Artur Mas asegura que Cataluña no está preparada para "la independencia real". El expresident declara que "para ser independientes hay algunas cosas que todavía no tenemos", en referencia a asuntos como el control territorial, el sistema judicial o la recaudación fiscal. El Govern facilita el recuento definitivo de la votación del 1-O. Los datos no cuadran.

Interior anuncia que mantiene el dispositivo en Cataluña hasta el 18 de octubre. El despliegue ha obligado a habilitar barcos y dependencias del Ejército para alojar a los agentes.

Sábado 7

Seis días después del 1-O, se suceden las concentraciones por todo el país a favor del diálogo político. En Barcelona, la plaza de Sant Jaume se tiñe de blanco para rechazar la independencia unilateral. En Madrid, miles de personas se concentran en Cibeles para pedir al Gobierno de España y a la Generalitat de Cataluña que se sienten a dialogar.

A pocos metros, miles de personas toman la Plaza de Colón para defender la unidad de España en una concentración convocada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española.

Comentarios